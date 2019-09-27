Son Dakika Haberleri: Aydınlılar, sağlıklı yaşam için yürüdü
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Aydınlılar, sağlıklı yaşam için yürüdü

1 saat önce

'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında 'Beraber Yürüyelim' temasıyla yürüme ve bisiklete binme gibi ulaşım seçeneklerinin kullanıldığı ve 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yürüyüşe Aydın'da da yüzlerce vatandaş katıldı.

Aydınlılar, sağlıklı yaşam için yürüdü, System.String[]

'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında 'Beraber Yürüyelim' temasıyla yürüme ve bisiklete binme gibi ulaşım seçeneklerinin kullanıldığı ve 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yürüyüşe Aydın'da da yüzlerce vatandaş katıldı.


Aydın Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, etkinlikle ilgili olarak yaptığı konuşmada, "Ulaşım araçlarını en aza indirgeyerek daha fazla yürüyüş yapmak, daha fazla hareket etmek sağlıklı bir yaşama atılacak ilk adım olacaktır. 'Beraber Yürüyelim' temasıyla çıktığımız bu yolda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, gençlerimizi ve aynı zamanda her yaştan tüm hemşerilerimizi, antrenörlerimiz eşliğinde spor yapmaları için spor tesislerimize bekliyoruz" dedi.


Yürüyüş etkinliği Atatürk Spor Salonu önünden başlayıp, Kent Meydanında son buldu. - AYDIN

Avrupa, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
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