Aydınlılar yeni yıla coşkuyla girdi - Son Dakika

Aydınlılar yeni yıla coşkuyla girdi

AYDIN Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlediği yeni yıl eğlencesine binlerce vatandaş katıldı. Kutlamalarda suni kar yağdırıldı, vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi.

Aydınlılar yeni yıla Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlediği eğlenceyle girdi. Akşam saatlerinde gökyüzünden lapa lapa yağan suni kar gören vatandaşlarda o anların keyfini çıkardı. Havuz başına alanı dolduran binlerce vatandaş havuzda yansıtılan ışıklı gösterileri izleme imkanı buldu. Saat 00.00'ı gösterdiği sıralarda ise atılan havai fişekler bir anda gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar hem cep telefonlarıyla o anları kayda alırken, yeni yıla da coşku içinde girdiler. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'da tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.