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Aydınlılar Yörük Ali Efe'ye yürüdü

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi'nin himayesinde Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Ekonomi Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu açılış yürüyüşüyle başladı.

Aydınlılar Yörük Ali Efe'ye yürüdü, System.String[]

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi'nin himayesinde Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Ekonomi Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu açılış yürüyüşüyle başladı.


Sempozyum açılış yürüyüşüne Yörük Ali Efe'nin Torunu Merkez Valisi Kayhan Kavas, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, Devlet Konservatuarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Oner Uzun, Sempozyum Düzenleme Kurulu, Aydın Ekonomi Kulübü temsilcileri, Yörük Efe ve Türkmen derneklerinin temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Zeybek gösterisinin ardından Aydın Efeler Şehitler Abidesi önünden Yörük Ali Efe heykeline kadar düzenlenen protokol yürüyüşüyle başlayan sempozyumda, milli şuurun gelişmesi, Kuvayı Milliye ruhunun her daim diri tutulması ve Türk halk kültürünün bilimsel metotlar ile gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.


Yörük Ali Efe heykelinin önünde devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Adnan Menderes Üniversitesi Camisi imamı tarafından Yörük Ali Efe, Kuvayi Milli şehitleri ve gazileri için dua okundu. Yürüyüş programı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol'un Yörük Ali Efe heykeline çelenk bırakmasıyla sona erdi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
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