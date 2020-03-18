Aydınlılara 'sosyal mesafeyi koruma' çağrısı - Son Dakika
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Aydınlılara 'sosyal mesafeyi koruma' çağrısı

6 saat önce

Aydınlılara 'sosyal mesafeyi koruma' çağrısı Aydın Büyükşehir Belediyesi halkı bilinçlendirme çalışmaları yapıyor Korona virüse karşı tüm ortak kullanım alanlarında en üst seviyede dezenfeksiyon işlemi yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da halkı bilinçlendirme çalışmaları yapıyor.

Aydınlılara 'sosyal mesafeyi koruma' çağrısı

Aydın Büyükşehir Belediyesi halkı bilinçlendirme çalışmaları yapıyor

AYDIN - Korona virüse karşı tüm ortak kullanım alanlarında en üst seviyede dezenfeksiyon işlemi yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da halkı bilinçlendirme çalışmaları yapıyor.

Korona virüs salgınının yayılmaması için Aydın'daki kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemi uygulayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, halkı bilinçlendirmek için de çalışmalar yürütüyor. Aydın genelinde kurulan pazarların yanı sıra tüm vatandaşlara Korona virüse karşı yapılabileceklerle ilgili broşür dağıtımına devam eden belediye, billboardlarda ve LED ekranlarda da önlemleri anlatan görseller kullanmaya başladı. Aydın genelinde hayata geçirilerek herkese ulaşan uygulamayla Korona virüse karşı neler yapılması gerektiği anlatılıyor.

Mobil dezenfekte ekipleri görev başında

Diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın genelinde hizmet veren mobil dezenfekte ekipleri tarafından ortak kullanım alanları ile kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon işlemine devam ediliyor. 24 saat esasına göre yapılan çalışmalarla şimdiye kadar polis, jandarma noktaları, karakolları ve araçları dahil cezaevleri, postane gibi tüm kamu kurumlarında dezenfeksiyon işlemi uygulandı. Mobil dezenfeksiyon ekipleri Aydın genelindeki huzurevleri, çocuk oyun alanları gibi risk gruplarının kullandığı her yerde çalışma yürütürken toplu taşıma araçları ve taksilerde de dezenfeksiyon işlemi uyguluyor.

"Sosyal mesafeyi koruyalım"

Korona virüs salgınına karşı halkı sürekli bilgilendiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıda bulundu. Çerçioğlu salgınla başa çıkmak için herkesin bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yerel yönetim olarak bizlerin aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da kendi önlemlerini alması gerekiyor. Salgınla ancak herkes mücadele ederse başa çıkabiliriz. Bu sebeple herkese görev düşüyor. Sosyal mesafeyi de korumak zorundayız. Bu sebeple gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamalıyız. Salgına karşı bilinçli olmalı, hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için gerekli hijyen kurallarına uymalıyız. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate alarak gerekli özeni göstereceğine eminim" dedi.

Aydınlılara 'sosyal mesafeyi koruma' çağrısı

Aydın, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:42 Kaynak: İHA

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