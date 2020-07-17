Aydınlılardan spor çağrısına olumlu yanıt - Son Dakika

Aydınlılardan spor çağrısına olumlu yanıt

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara spora davet çağrısı Aydınlı vatandaşlarca yanıt buldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara spora davet çağrısı Aydınlı vatandaşlarca yanıt buldu. Hafta için her gün Adnan Menderes Stadyumu'nda saat 07.00-08.30 ile 18.30-20.00 saatleri arasında sportif aktiviteler ve sağlıklı yaşam programına Aydınlılar yoğun ilgi gösterdi.

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Korona virüs salgınından dolayı uzun süredir evlerinde hareketsiz bir yaşam geçirmek zorunda kalan vatandaşların sağlığı için çalışmalara başlayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ücretsiz sağlıklı yaşam programlarına başladı. Vatandaşların fiziksel etkinlik yapmaları ve hareket kısıtlılığını ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirildiklerini belirten Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Vatandaşlarımıza yaptığımız spora davet çağrısını dikkate alarak Aydın Adnan Menderes Stadyumu'nda haftanın 5 günü sportif aktiviteler ve sağlıklı yaşam programımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Her gün sabah 05.00'te yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlarımız için stadyumumuz açık oluyor. Salgın dolayısıyla her türlü sağlık tedbirlerini almış durumdayız. Her vatandaşımızın girişte görevliler tarafından ateşi ölçülüyor, el dezenfektanı kullandırılıyor. Stadyuma maske ile alınan vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde spor yapması sağlanıyor. Tüm halkımızı etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Program kapsamında tüm spor etkinlikleri hafta içi her gün sabah saat 07.00-08.30, Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri ise 18.30-20.00 saatleri arasında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca Salı günü 18.30-20.00 saatleri arasında step, Perşembe günü saat 18.30-20.00 saatleri arasında da pilates diğer günlerde ise sağlıklı yaşam egzersizleri yapılıyor. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydınlılardan spor çağrısına olumlu yanıt - Son Dakika
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