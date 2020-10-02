Aydınpınar'da su arızası giderildi - Son Dakika

Aydınpınar'da su arızası giderildi

DÜZCE (İHA) – Aydınpınar köyünde meydana gelen su hattı arızası, muhtarlık tarafından hızla giderildi.

DÜZCE (İHA) – Aydınpınar köyünde meydana gelen su hattı arızası, muhtarlık tarafından hızla giderildi. Düzce'nin Aydınpınar köyünde öğlen saatlerinde su hattında arıza meydana geldi. Düzce'nin en kalabalık köylerinden birisi olan köyde sular kesilince, hattaki kaçağın meydana geldiği alana giden köy muhtarı, arızayı gidermek için çalışma başlattı. Çalışma sonrası arızanın giderilmesiyle köylülere yeniden su verildi. - DÜZCE

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