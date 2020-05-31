Aydınpınar köyüne çocuk parkı yapılıyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Aydınpınar köyünde muhtarlığın girişimi ile çocuk parkı yapım çalışmaları başlatıldı.



Düzce'nin Aydınğınar Köyü'nde Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince bir çok noktada çalışmalar yürütülüyor. Yapılan çalışmalara muhtarlığın girişimi ile çocuk parkı da eklendi. Aydınpınar köyü Cuma mahallesinde ihtiyaç olan çocuk parkı için ekipler tarafından çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı. Bölgede kısa süre içerisinde çocuk parkı yapılarak vatandaşların kullanımına sunulacak. - DÜZCE