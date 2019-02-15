Aydıntepe Belediye Başkanlığı 5 Yıllık İcraatlarını Bir Dergide Topladı

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk yaklaşan mahalli seçimler öncesi 2014-2019 tarihleri arasındaki 5 yıllık icraatlarını bir dergide toparladı.

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk yaklaşan mahalli seçimler öncesi 2014-2019 tarihleri arasındaki 5 yıllık icraatlarını bir dergide toparladı.



Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, "Aydıntepe Belediyesi'nin 5 yıllık süreç içinde yapmış olduğu çalışmalar, projeler, ekonomik gelişmeler ve yapılması planlanan projeleri bir dergide toparladık. Aynı zamanda ileriki zamanlarda diğer başkanlarımıza bir yol bir hedef gösterdik. İnşallah 31 Mart 2019 tarihinden sonrada aynı şevkle ve heyecanla da hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - BAYBURT

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