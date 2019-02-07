Son Dakika Haberleri: Aydıntepe Belediyesi'nin ""Hoş Geldin Bebek Sefalar Getirdin" Projesi

Aydıntepe Belediyesi'nin ""Hoş Geldin Bebek Sefalar Getirdin" Projesi

1 saat önce

Aydıntepe ilçesinde geçen yıl yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi, bu yıl da devam ediyor.

Aydıntepe Belediyesi'nin
Aydıntepe ilçesinde geçen yıl yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi, bu yıl da devam ediyor.

İlçede doğum yapan anneler için 2018 yılında Kaymakamlık ve Belediye işbirliğiyle uygulanan proje, bu yıl Aydıntepe Belediyesi tarafından "Hoş Geldin Bebek Sefalar Getirdin" sloganıyla uygulanmaya devam ediyor.

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, proje kapsamında yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek ailelerle bir süre sohbet ediyor.

Ziyaret ettiği ailelere çeşitli hediyeler veren Şentürk, yeni doğan bebeklere "Dünyaya ve Aydıntepe'ye hoş geldin" derken Aydıntepe Belediyesi olarak altın hediye etti.

Şentürk'e ziyaretlerinde belediye meclis üyesi Selami Çelik de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:13 Kaynak: AA

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