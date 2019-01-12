Son Dakika Haberleri: Aydıntepe'de Eraslan Demirözü'nde Gürer Aday Oldu

Aydıntepe'de Eraslan Demirözü'nde Gürer Aday Oldu

13 dakika önce

AK Parti Demirözü ve Aydıntepe İlçelerinin belediye başkanı adaylarını belirledi.

Aydıntepe'de Eraslan Demirözü'nde Gürer Aday Oldu, System.String[]
AK Parti Demirözü ve Aydıntepe İlçelerinin belediye başkanı adaylarını belirledi.

Demirözü'nde iki dönemdir belediye başkanlığını yürüten Selami Ersen'i yeniden aday göstermeyen AK Parti, Demirözü İlçe Başkanı Arslan Gürer'i aday gösterdi.

Aydıntepe'de ise AK Parti'nin adayı Fatih Eraslan oldu. Eraslan, AK Parti Bayburt Gençlik Kolları Başkanlığı yapmıştı. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:55 Kaynak: İHA

Bayburt, Aydıntepe, Demirözü, Güncel
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