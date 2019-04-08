Aydıntepe'de Polis Haftası Etkinlikleri
1 saat önce
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Emniyet Teşkilatının 174. kuruluş yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Bayburt
'un Aydıntepe
ilçesinde Emniyet Teşkilatının 174. kuruluş yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Emniyet Teşkilatının 174. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Ali Aydın
, İlçe Jandarma
Komutanı Rıfat Eryiğit ve polis memurları Eyüp
Ersoy ve Tunahan Günaydın, Kaymakam Mustafa Akın
'ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Akın, tüm emniyet mensuplarının Polis
Haftasını kutlayarak kendilerine meslek hayatlarında huzur, sağlık ve başarılar diledi. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:59 Kaynak: İHA
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