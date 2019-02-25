Son Dakika Haberleri: Aydıntepe'de Yaşlılar İçin Ücretsiz Servis

Aydıntepe'de Yaşlılar İçin Ücretsiz Servis

1 saat önce

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaşlıların ihtiyaçlarını daha rahat karşılaması için belediye tarafından ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.

Aydıntepe'de Yaşlılar İçin Ücretsiz Servis, System.String[]
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaşlıların ihtiyaçlarını daha rahat karşılaması için belediye tarafından ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, "İlçemizdeki yaşlılarımızın günlük ihtiyaçlarını ve ibadetleri için camiye gitmeleri daha kolay hale getirip başlattığımız çalışmalar doğrultusunda elektrikli araçlarımız alınacak ve bu araçlarımızla yaşlılarımıza ücretsiz olarak servis hizmeti verilecektir. Aydıntepe'ye hizmet noktasında bunun gibi yeni çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:31 Kaynak: İHA

Haşim Şentürk, Bayburt, Aydıntepe, Güncel
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