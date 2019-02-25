Aydıntepe'de Yaşlılar İçin Ücretsiz Servis
1 saat önce
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaşlıların ihtiyaçlarını daha rahat karşılaması için belediye tarafından ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.
Bayburt
'un Aydıntepe
ilçesinde yaşlıların ihtiyaçlarını daha rahat karşılaması için belediye tarafından ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.
Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk
, "İlçemizdeki yaşlılarımızın günlük ihtiyaçlarını ve ibadetleri için camiye gitmeleri daha kolay hale getirip başlattığımız çalışmalar doğrultusunda elektrikli araçlarımız alınacak ve bu araçlarımızla yaşlılarımıza ücretsiz olarak servis hizmeti verilecektir. Aydıntepe'ye hizmet noktasında bunun gibi yeni çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:31 Kaynak: İHA
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