Son Dakika Haberleri: Aydıntepe İlçesindeki Çağrı Merkezi Gün Sayıyor

Aydıntepe İlçesindeki Çağrı Merkezi Gün Sayıyor

1 saat önce

NZN Call Center Solutıons Aydıntepe çağrı merkezi hizmete girmek için gün sayıyor.

Aydıntepe İlçesindeki Çağrı Merkezi Gün Sayıyor, System.String[]
NZN Call Center Solutıons Aydıntepe çağrı merkezi hizmete girmek için gün sayıyor.

Aydıntepe halkına iş istihdamı sağlayacak olan yeni bir projeyi daha ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk; "NZN Call Center Solutıons Özşeref grup ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ilk etapta 30 ilerleyen zamanlarda 100 kişi iş istihdamı sağlayacak Aydıntepe Çağrı Merkezi için yer teslimi yapılmış olup en kısa sürede hizmete açılacaktır. İlçemize Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:55 Kaynak: İHA

Haşim Şentürk, Aydıntepe, Güncel
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