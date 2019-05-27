Aydıntepe Köylere Hizmet Birliği toplantısı

Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın başkanlığında, İl Genel Meclis Üyeleri, kurum amirleri ve köy muhtarlarının katılımıyla Aydıntepe Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Dönem Olağan toplantısı yapıldı.

Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın başkanlığında, İl Genel Meclis Üyeleri, kurum amirleri ve köy muhtarlarının katılımıyla Aydıntepe Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Dönem Olağan toplantısı yapıldı.



Aydıntepe Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda gerçekleşen toplantı da yeni seçilen il genel meclis üyeleri ve muhtarları tebrik eden Kaymakam Akın, yeni dönemde görev alan herkese başarı dileklerini iletti.



Vatandaşların, daire amirleri, muhtarların sorunlarını dinleyen Kaymakam Akın, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurumların sorumluluk alanları hakkında bilgi verdi.



Toplantı daha sonra il genel meclisi üyeleri, kurum amirleri ve muhtarların da görüşlerini bildirmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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