'Aydıntepe Turizmine Kadın Eli' projesi kapsamında panel ve sergi düzenlendi

Bayburt Üniversitesi'nin Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından desteklenen 'Aydıntepe Turizmine Kadın Eli' projesi kapsamında Aydıntepe Meslek Yüksekokulu'nda panel ve sergi etkinliği düzenlendi.



Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KUDAKA katkılarıyla düzenlenen etkinlikler, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın ve Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan'ın konuşmacı oldukları panel ile başladı. Konuşmasında, projenin Aydıntepe turizmine doğrudan katkıları olduğunu ve kadın istihdamını kalkınmaya entegre ettiğini ifade eden Kaymakam Akın, Aydıntepe'nin turizm bölgesi olmasında kadınlara büyük görevler düştüğünü belirterek Bayburt Üniversitesi'ne proje için teşekkür etti.



Panelin diğer konuşmacısı Doç. Dr. Erdoğan ise, Bayburt Üniversitesi'nin proje kapsamındaki ve proje dışındaki ehram ve kilim dokuma çalışmalarını anlattı. Coğrafi işaret için başvurusu yapılan ehram ürünlerinin dokunduğu atölyelerde zanaatkar istihdam ettiklerini belirten Erdoğan, bu kültürel ürünlerin turizm faaliyetlerinde belirgin kazanımlar yaratacağını sözlerine ekledi.



Panel sonunda il protokolü tarafından açılışı yapılan sergide, proje kapsamında üretilen ehram ve kilim dokuma ürünleri sergilendi. Sergide yer alan ürünler beğeni toplarken, proje kursiyeri kadınlar eğitim süreci hakkında bilgiler verdi.



Panel ve sergi etkinliğine Garnizon Komutanı Yusuf Diker, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, İl Jandarma Komutanı Halil Murat Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, akademisyenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT