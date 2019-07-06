Son Dakika Haberleri: Aydıntepe Yeraltı Şehri, hayran bırakıyor
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Aydıntepe Yeraltı Şehri, hayran bırakıyor

25 dakika önce

BAYBURT'un Aydıntepe ilçesindeki, yeraltı koridorlarıyla dikkat çeken Roma dönemine ait 3 bin yıllık Aydıntepe Yeraltı Şehri, görenleri hayran bırakıyor.

Aydıntepe Yeraltı Şehri, hayran bırakıyor, System.String[]
BAYBURT'un Aydıntepe ilçesindeki, yeraltı koridorlarıyla dikkat çeken Roma dönemine ait 3 bin yıllık Aydıntepe Yeraltı Şehri, görenleri hayran bırakıyor.
İlçede 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Aydıntepe Yeraltı Şehri'nin tamamının gün yüzüne çıkarılması için restorasyon projesi hazırlandı. 1996 yılında bir inşaat kazısı sırasında tesadüfen bulunan ve hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan kayaların oyulması ile yerin 5 metre altında 2 metre yüksekliğinde 20 odası olduğu tespit edilen yeraltı şehrinin, geçmişte sığınak olarak kullanıldığı sanılıyor. Geçen yıl 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan yeraltı şehrinin, bir ucunun Bayburt Kalesi diğer ucunun ise 7,5 kilometre mesafedeki Kırzı köyüne kadar uzandığı tahmin ediliyor. Şu ana kadar 1200 metre uzunluğundaki koridorları keşfedilen Aydıntepe Yeraltı Şehri, gelen ziyaretçilerini şaşırtıyor.
Tarihi yeraltı şehrinde halihazırda keşfedilmemiş bir çok oda ve galerinin olduğunu belirten ilçe sakini İlyas Bilgin, hazırlanan projelerle bu galeri ve odaların gün yüzüne çıkarılacağını söyledi. Bilgin, "Yeraltı şehrimiz, yıllık 25 ila 30 bin arasında ziyaretçi ağırlıyor. Yeraltı şehrimizin içerisinde, hala keşfedilmemiş oda ve galeriler var. Hazırlanan projelerle gün yüzüne çıkaracağız" dedi. Ziyaretçilerden Davut Doğan da yeraltı şehrine ayda iki kez geldiğini kaydederek, "Sıcak yaz günlerinde tercih edilen bir yer. Ayda en az iki kere geliyorum. Buranın savunma amacıyla yapıldığı söyleniyor. Bence gelip görülmesi gereken bir yer" diye konuştu.


- Bayburt
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:52 Kaynak: DHA
Aydıntepe, Bayburt, Roma, Kültür Sanat
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