Aydınus'a 30 Gün Hak Mahrumiyeti
52 dakika önce
Süper Lig hakemi Fırat Aydınus futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
Süper Lig hakemi Fırat Aydınus
futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:56 Kaynak: İHA
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