Aydoğan Arslan'dan Görkemli Final Toplantısı

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, seçim çalışmaları kapsamında final toplantısını Ozanlar Mahallesi'nde miting havasında gerçekleştirdi.

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, seçim çalışmaları kapsamında final toplantısını Ozanlar Mahallesi'nde miting havasında gerçekleştirdi. Arslan, yaptığı konuşma sonrasında cadde üzerinde tezahüratlar eşliğinde coşkulu kalabalık ile Ünal Ozan'ın evinin önünde programını sonlandırdı.



31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için 75 gündür tempolu şekilde seçim çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, gündüzleri esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelirken, akşamları ise mahalle kıraathanelerinde binlerce Adapazarlı hemşehrileriyle buluştu. Arslan, seçim çalışmalarını Ozanlar Mahallesi'nde sonlandırdı. Final toplantısı için caddeye giren Arslan, coşkulu kalabalık tarafından havai fişek, meşale ve tezahüratlar eşliğinde sevgiyle karşılandı. Arslan, daha sonrasında ise; Adapazarı Belediye Başkanlığı dönemindeki hizmetleri ve halkla olan ilişkileriyle iz bırakan Ünal Ozan'ın cadde üzerinde bulunan evine coşkulu kalabalık ile tezahüratlar eşliğinde yürüyerek sonlandırdı.



Ozanlar Mahallesi Eski Kandıra Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede gerçekleştirdiği final toplantısında konuşan Arslan, "Başlangıçta sahayı karış karış gezip istek ve beklentileri birlikte belirledik. Sonra bunları toplayıp sınıf sınıf klasifiye ettik. Türkiye ve Dünya'dan iyi belediyecilik örneklerini toplayıp Adapazarına uyarladık ve projelerimizi oluşturduk. Karşınıza çıkarken çocuğundan, yaşlısına tüm yaş gruplarına hitap eden sosyal projelere önem verdik. Şehrimize mimari karakterini kazandıralım derken tarihi dokusunu korumayı ama modern çağın gereklerine de cevap verecek bir yapılanmayı hedefledik" dedi.



Tertemiz bir Adapazarı hedefledik



İnsanların huzurla yaşadığı ve yaşadığı yerden kıvanç duyduğu bir Adapazarı hedeflediklerini belirten Aydoğan Arslan, "Ticaret ile anılan şehrimizi Doğu Marmara'nın ticaret merkezi yapmaya ant içtik. Tarıma ve hayvancılığa vereceğimiz desteği mahalle mahalle anlattık. Beraber yaşadığımız tüm canlılara saygı ve sevgi göstermeyi büyüklerimizden miras kalan 'Yaşa ve Yaşat' öğretisinin temeli olarak görev bildik. Tertemiz bir Adapazarı hedefledik. Güvenli ve emin bir şehir hedefledik. İnsanların huzurla yaşadığı ve yaşadığı yerden kıvanç duyduğu bir Adapazarı hedefledik. Binalar yaparken, modern yaşam alanları oluştururken, alt yapıyı tamamlarken zor olan bunları yapmak değildir. Bu eserleri yaşatacak bir ruh kazandırmaktır. Bunun için halkla, muhtarlarla, STK'larla ve bürokrasiyle el ele gönül gönüle çalışmayı hedefledik. Siyasi, fikri, inancı ve etnik kimliği ne olursa olsun kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.



Parti farkı gözetmeksizin tüm hemşehrilerimin hizmetinde olacağım



Diğer şehirlerin örnek almak isteyeceği bir Adapazarı'nı inşa edebilmek için destek isteyen Arslan, "Allah'ın izniyle 1 Nisan'da ilk işimiz yakamızdaki parti rozetini çıkartıp ister CHP'li ister AK Partili ister İYİ Partili ister MHP'li hiç kimseyi parti farkı gözetmeksizin tüm hemşehrilerimin hizmetinde olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Yardımlaşmanın, paylaşmanın yeniden hakim olması için; huzur ve güvenin yeniden tesis edilmesi için halkın içinde ve halkla beraber yönetim için diğer şehirlerin örnek almak isteyeceği bir Adapazarı için destek ve dualarınıza talibim" şeklinde konuştu.



Yepyeni bir Adapazarı'nı beraber inşa edeceğiz vurgusu yapan Dr Arslan, "Bir seçim döneminin daha hep birlikte sonuna geliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bu akşamda bizleri yalnız bırakmadınız. Eminim ki 31 Mart Pazar günüde bu kardeşinizi yalnız bırakmayacak, vereceğiniz destek ve oylar ile 'Yepyeni bir Adapazarı'nı' beraber inşa edeceğiz. Bu münasebetle verdiğiniz destekler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve tüm ekibimle hepinize sevgi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olunuz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

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