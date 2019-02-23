Aydoğan Cevahir Beşiktaş Başkanlığına Adaylığını Açıkladı
1 saat önce
Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak olan seçimli olağan genel kurulda Aydoğan Cevahir aday olacağını açıkladı.
Beşiktaş
'ta mayıs ayında yapılacak olan seçimli olağan genel kurulda Aydoğan
Cevahir aday olacağını açıkladı. Beşiktaş'ın 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısında konuşan Genel Kurul Üyesi Aydoğan Cevahir, başkan adaylığını açıkladı. Konuşmasının son bölümünde, "Başkan adayı oluyorum. Hodri meydan" diyen Aydoğan Cevahir, kongrede adaylık için gerekli 250 imzayı toplaması halinde seçimde başkanlık yarışına hazırlanacak. Adaylığını açıklayan Cevahir, divan kurulunu takip eden üyelerden alkış aldı.
(Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:16 Kaynak: İHA
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