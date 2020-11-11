Aydoğan Mezarlığında yenileme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Aydoğan Mezarlığında yenileme çalışmaları tamamlandı

11.11.2020 13:49
Aydoğan Mezarlığında yenileme çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Sivas Belediyesi, kent merkezinde bulunan Aydoğan Mezarlığı ve çevresinde bakım, onarım, yol, kaldırım ve ağaçlandırma çalışması yaparak mezarlığa güzel bir görünüm kazandırdıSivas Belediyesi, kent merkezi Aydoğan Mahallesi içerisinde bulunan uzun yıllardır karanlık ve bakımsız durumda olduğu...

Sivas Belediyesi, kent merkezinde bulunan Aydoğan Mezarlığı ve çevresinde bakım, onarım, yol, kaldırım ve ağaçlandırma çalışması yaparak mezarlığa güzel bir görünüm kazandırdı

Sivas Belediyesi, kent merkezi Aydoğan Mahallesi içerisinde bulunan uzun yıllardır karanlık ve bakımsız durumda olduğu için sorun teşkil eden Aydoğan Mezarlığında çevre düzenlemesi, aydınlatma, istinat duvarı, yürüyüş yolu, peyzaj çalışmaları ile bazı mezar yerlerinin yenilenmesi çalışmalarında sona geldi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çınar fidesini toprakla buluşturdu. Mezarlık ve çevresinde bakım, onarım, yol, kaldırım ve ağaçlandırma çalışması yapılarak mezarlığa güzel bir görünüm kazandırıldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatları ile bakıma alınan mezarlık içerisinde ve çevresinde; yürüyüş yolları yenilendi, çeşmeler konuldu, istinat duvarı yenilendi. Mezarlık içindeki bitkilerin budaması ve bakımları yapılarak kurumuş ot ve çalılar temizlendi. Mezarlık içerisinde 4 ayrı bölgeye aydınlatma projektörleri ile 26 adet sokak aydınlatması ve 36 adet aplik aydınlatma sistemi kuruldu. Bazı mezarlar da yenileme çalışmaları tamamlanarak 235 adet nitelikli ağaç toprakla buluşturdu. Diğer yandan Fen İşleri ekipleri de mezarlığın çevresindeki yol kaldırım ve asfalt çalışmalarını tamamladı.

"Biz inancımız gereği geçmişimize sahip çıkmak zorundayız"

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Biz inancımız gereği geçmişimize sahip çıkmak zorundayız. Bizim inancımızda "Her doğan varlık bir gün ölümü tadacaktır" der yani yarın ahiret gününde hepimiz hesap vereceğiz. Burada bulunan merhum ve merhumelerin evlatları, torunları olarak geçmişimize saygımız gereği mezarlıklarımızı güzelleştirerek şehrimizin içinde yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyoruz. Hem bize ölümü hatırlatacak hem de mahalle ortasında bulunan böyle bir yer mahalleye bir güzellik manevi bir hava katacak. Bu kapsamda yapmış olduğumuz projelendirme neticesinde Aydoğan mezarlığımızın çevre düzenlenmesini yol kaldırım asfalt çalışmalarını aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarımızı tamamladık. Yaklaşık 235 tane nitelikli ağacı bu alanda toprakla buluşturduk. Mezarlığımızın etrafına yürüyüş yolları yaparak sosyal hayata katkı sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalar ortak akıl ve istişareyle çözüm odaklı çalışmalar. Mahalle sakinlerimizin isteği, talebi ne ise bu noktada belediye olarak yapmamız gerekeni üstümüze düşeni yapmakla mükellefiz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür eden Aydoğan Mahalle Muhtarı Yusuf Baloğlu "Mahallemizde bulunan Aydoğan Mezarlığımızda gerçekten bir çalışma yapılması şarttı. Mahalle sakinlerimizden gelen talep üzerine konuyu Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e ilettik. Sağ olsun kendisi hemen geldi, gördü sorunu yerinde inceledi ve çözümü noktasında talimatlarını verdi. Kısa bir sürede çalışmalarda tamamlandı. Ben başta Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" dedi. - SİVAS

Aydoğan Mezarlığında yenileme çalışmaları tamamlandı
Aydoğan Mezarlığında yenileme çalışmaları tamamlandı
Aydoğan Mezarlığında yenileme çalışmaları tamamlandı
Aydoğan Mezarlığında yenileme çalışmaları tamamlandı
Aydoğan Mezarlığında yenileme çalışmaları tamamlandı
Aydoğan Mezarlığında yenileme çalışmaları tamamlandı
Aydoğan Mezarlığında yenileme çalışmaları tamamlandı

Sivas Belediyesi, Hilmi Bilgin, Aydoğan, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydoğan Mezarlığında yenileme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


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