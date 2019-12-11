Aydoğdu: "Asılsız ihbar olmayan bir kış geçirmek istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydoğdu: 'Asılsız ihbar olmayan bir kış geçirmek istiyoruz' - Son Dakika

Aydoğdu: "Asılsız ihbar olmayan bir kış geçirmek istiyoruz"

6 saat önce

Bitlis İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Türkiye'nin en fazla kar alan ili olan Bitlis'te asılsız ihbarı olmayan bir kış geçirmek istediklerini belirtti.

Aydoğdu:

Bitlis İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Türkiye'nin en fazla kar alan ili olan Bitlis'te asılsız ihbarı olmayan bir kış geçirmek istediklerini belirtti.


Kış aylarına girdiğimiz bugünlerde tüm hazırlıklarını tamamlayan Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, kar yağışıyla birlikte mücadeleye hazır oldukları mesajını verdi. 9 ayrı şantiyede, 70 araç ve 90 personelle kışa hazır olduklarını belirten Adem Aydoğdu, ekipleri en fazla asılsız ihbarların yorduğunu, bu nedenle tek dileklerinin bu yıl asılsız ihbarın yapılmaması olduğunu söyledi. Aydoğdu, "Bitlis İl Özel İdaresi olarak 350 köy, 292 mezra, 2 bin 340 kilometrelik bir yol ağında karla mücadele çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Geçen yıl 28 bin kilometre karla mücadele çalışmasına, 6 milyon değerinde bir harcama yaptık. Bunu 90 personel, 70 iş makinesi, 9 şantiye, 7 ilçe müdürlüğü ve ilden takip ettiğimiz WhatsApp gruplarıyla yaptık. Doğu Anadolu Bölgesinde karın en çok olduğu Bitlis'te, karla mücadele çalışması çetin ve sert geçmektedir. Bu çetin ve sert geçen kış açısından personelimizi ve ödeneğimizi ayırdık. Gece gündüz demeden 7 gün 24 saat esasıyla personelimiz hazır kıta halinde beklemektedir. Özellikle ihbar hatlarına ağırlık veriyoruz. WhatsApp ihbar hattımızı oluşturduk. İlçe müdürlükleri, şantiye şeflikleri, kurum amirleri Vali Beyin denetiminde bunları itinalı bir şekilde yürütmekteyiz. İnsan sağlığının ne kadar önemli olduğu, coğrafyanın sert olduğu, özellikle kışın doğum ve çığ vakalarının çok olduğu bir bölgede yaşadığımızdan dolayı personelimiz gece gündüz demeden bu mücadeleyi yürütmektedir. Bizim işimiz harcadığımız emekle daha güzel oluyor. İnşallah bu kış vatandaşlarımız için daha sorunsuz bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.


Asılsız ihbar konusunda uyarılarda bulunan Aydoğdu, "Lütfen asılsız ihbarların önüne geçelim. Çünkü asılsız ihbara giderken, gerçek hastaları ihmal edebiliyoruz. Bu da insan hayatına mal oluyor. Bizi derinden üzüyor. Bizim için tüm canlılar kutsaldır. Tüm canlılara yardım etmek ilk önceliğimizdir. 2019 - 2020 yılları arasını kapsayan karla mücadele için 1 milyona yakın bir ödenek ayırdık. Bu ödenekleri parça parça yapıyoruz. Bu çalışmalarda bize destek olan herkese şimdiden teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.


Aydoğdu, açıklamasının ardından şube müdürleri, atölye personeli ve operatörlerle birlikte toplu fotoğraf çektirdi. - BİTLİS

Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:49 Kaynak: İHA
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