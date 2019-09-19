Son Dakika Haberleri: Aydoğdu mahallesinde Yıldırım düşen trafo yenilendi
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Aydoğdu mahallesinde Yıldırım düşen trafo yenilendi

1 saat önce

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalıların içme suyu tüketimini kesintisiz ve kaliteli hale getirmek adına enerji temini çalışmalarına da ağırlık veriyor.

Aydoğdu mahallesinde Yıldırım düşen trafo yenilendi, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde olumsuz hava koşulları dolayısıyla yıldırım düşen elektrik trafosunu yenileyerek, vatandaşa kesintisiz içme suyu ulaşmasını sağladı.

Bu amaçla MASKİ, hava şartları nedeniyle arızalanan sistemleri kısa sürede çalışır hale getiriyor. Bu kapsamda son olarak Alaşehir ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bozulan elektrik trafosunu yenisi ile değiştirdi. Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sayesinde, mahallelerin içme suyu sondajlarına enerji sağlayan sistemin uzun süre devre dışı kalması önlenerek vatandaşa içme suyu sağlandı. Mahalle Muhtarı Orhan Baran da yapılan çalışmadan memnun olduklarını ifade ederek, MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Alaşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:35 Kaynak: Bültenler
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