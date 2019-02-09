Aydoğdu Sem 2018 Yılına Damgasını Vurdu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 3 yıl önce hayata geçirilen proje ile kurulan Aydoğdu Sosyal Etkinlik Merkezi, 2018 yılında gerçekleştirdiği etkinlikler ve yaptığı çalışmalar ile göz doldurdu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 3 yıl önce hayata geçirilen proje ile kurulan Aydoğdu Sosyal Etkinlik Merkezi, 2018 yılında gerçekleştirdiği etkinlikler ve yaptığı çalışmalar ile göz doldurdu.



Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Denizcilik Lisesi gibi ziyaretler ile yıla başlayan öğrenciler Çanakkale gezisi ile enerjilerini toplayıp güzel bir sene geçirmek için hazırlandılar.



Yıl boyunca Orman Haftası fidan dikme etkinliği, Dünya Temizlik Günü çevre temizliği etkinliği, 5. Plastik Sanatlar Çalıştayı, Tarım ve Teknoloji Fuarı, Satranç Turnuvası, Kod Atölyesi çalışmaları, Mutlu Pati Şenliği, Cumhuriyet Yürüyüşü, Bisanthe Oda Müziği Festivali gibi birçok etkinliğe katılan öğrencilerin her biri için ayrı ayrı doğum günü düzenlenirken yeni yaşlarını bir arada kutlamanın mutluluğunu yaşadılar.



Verilen eğitimler ile resim sergileri açıp özel günleri kutladılar



Veli ziyaretleri, veli toplantıları ve öğrenci rehberlik çalışmaları ile ilginin sürekli üst seviyede tutulduğu Aydoğdu Sosyal Etkinlik Merkezinde Temel Çevre Bilinci Eğitimi, Yerli Malı Haftası kutlaması, Cumhuriyet bayramı kutlaması, 23 Nisan kutlaması, sinema günleri, resim sergisi, Dünya Çevre Günü kutlaması, 10 Kasım Anma Programı ile velilere yönelik kadın sağlığı eğitimi başta olmak üzere onlarca çalışma yapıldı.



Kurslar ile güçlerine güç katkılar



Yaz kursları, İngilizce, drama, resim, piyano, yüzme, mental aritmetik dersleri ve verilen özel eğitimler ile Aydoğdu Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri başarıdan başarıya koşarken Trakya Lezzet Şenliği'nde sahne alarak yaptıkları ritim gösterisi ile de büyüklerine taş çıkarttı.



"Çocuklarımız destek olunduğu zaman neler başarabileceklerini gösterdiler"



Aydoğdu Sosyal Etkinlik Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; "Bu merkezi hayata geçirirken bugün geldiğimiz noktaya bu kadar çabuk ulaşabileceğimizi tahmin etmemiştik. Çocuklarımız, potansiyelleri ile bizleri şaşırtarak hızlı bir gelişim gösterdiler. Biz sadece onlara ilerlemek istedikleri yolda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız destek olunduğu zaman neler başarabileceklerini göstererek onlara olan inancımızı perçinlediler." dedi.



"2019 yılında da onlar için onlarca proje hazırladık"



2019 yılında da onlarca projenin Aydoğdu Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencilerini beklediğini dile getiren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; "Onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimizin daha da güzel günlerden oluştuğunu hayal ederek çocuklarımız için çalışıyoruz. Çocuklarımız da onlar için yapılanların farkında ve en üst seviyede büyük bir hevesle hazırlanan etkinliklere katılıp kendileri de katkı veriyorlar. 2019 yılında da onlar için onlarca proje hazırladık. Her şey çocuklarımız için" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

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