Aydos Kalesi'nde Kartpostallık Kar Manzarası
1 saat önce
Sultanbeyli'de bulunan Aydos Kalesi, gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Sultanbeyli
'de bulunan Aydos Kalesi
, gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü. Aydos Kalesi'nin seyrine doyum olmayan manzarası, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul
'da dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar
yağışı kent genelini beyaz örtü ile kaplandı. Lapa lapa yağan kar, Sultanbeyli'de bulunan Aydos Kalesini de beyaza bürüdü. Beyaza bürünen kalenin muhteşem manzarası, kartpostallık görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:04 Kaynak: İHA
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