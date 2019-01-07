Aydos Kalesi'nde Kartpostallık Kar Manzarası
50 dakika önce
Aydos Kalesi'nde kartpostallık kar manzarasıİSTANBUL - Sultanbeyli'de bulunan Aydos Kalesi, gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Aydos Kalesi'nde kartpostallık kar manzarası
İSTANBUL - Sultanbeyli'de bulunan Aydos Kalesi, gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü. Aydos Kalesi'nin seyrine doyum olmayan manzarası, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı kent genelini beyaz örtü ile kaplandı. Lapa lapa yağan kar Sultanbeyli'de bulunan Aydos Kalesini de beyaza bürüdü.Beyaza bürünen kalenin muhteşem manzarası Kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:19 Kaynak: İHA
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