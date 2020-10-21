Aydos Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı; çevre düzenlemesi başlıyor - Son Dakika

Aydos Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı; çevre düzenlemesi başlıyor

21.10.2020 14:22
Aydos Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı; çevre düzenlemesi başlıyor, System.String[]

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan tarihi Aydos Kalesi'nin 2010 yılında başlayan restorasyonu tamamlandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan tarihi Aydos Kalesi'nin 2010 yılında başlayan restorasyonu tamamlandı. 'İstanbul'un fethinin başladığı yer olarak' bilinen Bizans eseri tarihi kale, çevre düzenlemesi bitince halkın ziyaretine açılacak.

Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 11 ve 12'nci yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Aydos Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı, çevre düzenlemesi başlatılıp, turizme kazandırılacak. Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın 'İstanbul'un fethinin başladığı yer' olarak tanımladığı tarihi kaleyi ziyaret eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin burada yaptığı açıklamada, restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili hazırlanan projenin ön hazırlık çalışmalarının bittiğini söyledi. Projeyi inceleyen Keskin, bisiklet yolları, seyir mekanları ve dinlenme alanlarıyla uluslararası kültür mirasının İstanbullulara kazandırılacağını vurguladı.

"İÇ VE DIŞ SUR RESTORASYONU TAMAMLANDI"

Kültür dünyasına büyük bir miras bırakacaklarını belirten Keskin, "İç ve dış sur restorasyonu tamamlandı. Burada büyük bir tarih var, İstanbul için çok kıymetlidir. Aydos Kalesi uzun yıllar kaderine terk edilmişti. Burayı yeniden canlandırıp başta halkımıza sonra kültür dünyamıza büyük bir miras bırakmak istiyoruz. Doğal zenginlikler ve çevrenin korunması çok kıymetlidir. Kurulların vermiş olduğu kararlar doğrultusunda çalışmalarımızı tamamladık. Çevre düzenlemesini bitirip, halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Kültür mirasına zarar vermek, restoran, kafe açmak gibi bir derdimiz hiçbir zaman olmadı. Uzun bir zamandır üzerinde çalıştığımız büyük bir projeydi, tamamlandı" dedi.

RESTORSYON ÇALIŞMASININ DETAYLARI

2010 yılında bugüne tüm alanda bitki raporu hazırlanarak bitki temizliği yapıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde sur duvarları ve sur içi arkeolojik kazıları tamamlandı. Arkeolojik kazı yapılan alanlardan çıkan mimari yapıların röleve ve restorasyon projeleri hazırlanıp İstanbul 5 numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulu tarafından onaylandı. Onaylanan yapıların restorasyonu bitirildi.

Aydos Kalesi ile ilgili tüm çalışmalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili müdürlükleri ile koordineli ve iş birliği içerisinde çalışıldı. Çalışmada oluşan maliyetin bir kısmı İstanbul Valiliği tarafından karşılandı. Başkan Keskin, Aydos Kalesi'nden sonra ilçede bulunan bir çocuk parkının açılışına katılarak, millet bahçesi ve mesire alanı projelerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.


Aydos Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı; çevre düzenlemesi başlıyor
Aydos Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı; çevre düzenlemesi başlıyor
Aydos Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı; çevre düzenlemesi başlıyor
Aydos Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı; çevre düzenlemesi başlıyor
Aydos Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı; çevre düzenlemesi başlıyor
Aydos Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı; çevre düzenlemesi başlıyor
Aydos Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı; çevre düzenlemesi başlıyor
Aydos Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı; çevre düzenlemesi başlıyor
Aydos Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı; çevre düzenlemesi başlıyor
Aydos Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı; çevre düzenlemesi başlıyor
Aydos Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı; çevre düzenlemesi başlıyor

Aydos Kalesi, Sultanbeyli, İstanbul, Keskin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydos Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı; çevre düzenlemesi başlıyor - Son Dakika

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