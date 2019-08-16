Son Dakika Haberleri: Aydos Ormanı'nda cesedi bulunan engelli genç toprağa verildi
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Aydos Ormanı'nda cesedi bulunan engelli genç toprağa verildi

1 saat önce

Kendisi gibi işitme ve konuşma engelli iki arkadaşı tarafından öldürülen ve cesedi Aydos Ormanı'nda bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi.

Aydos Ormanı'nda cesedi bulunan engelli genç toprağa verildi, System.String[]
Kendisi gibi işitme ve konuşma engelli iki arkadaşı tarafından öldürülen ve cesedi Aydos Ormanı'nda bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan işitme ve konuşma engelli Aldülkadir Ergeni'nin (21) bulunması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Ergeni'nin en son birlikte görüldüğü işitme ve konuşma engelli arkadaşı U.Ç'yi gözaltına aldı. Şüpheli U.Ç'nin sorgusunda kendisi gibi engelli olan kız arkadaşı D.B. ile birlikte Ergeni'yi öldürdüklerini ve Aydos Ormanı'na gömdüklerini itiraf ettiği öğrenildi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlı D.B'yi de Adana'da gözaltına aldı.
Aydos Ormanı'nda yapılan aramada Abdülkadir Ergeni'nin cesedi bulundu. Ergeni'nin boğazı kesilerek öldürüldüğü, cesedinin de yakıldığı belirlendi.
Ergeni'nin cenazesi Sultanbeyli Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı.
Sultanbeyli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:23 Kaynak: AA
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