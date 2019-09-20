Aydos Ormanı'nda çıkan yangın ile ilgili kişi gözaltında
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Pendik Aydos Ormanı'nda dün çıkan yangın ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:23 Kaynak: İHA
Pendik Aydos Ormanı'nda dün çıkan yangın ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin terörle mücadele şube müdürlüğünde sorgusu sürüyor.
Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam saatlerinde orman yangını çıkmış, yangın itfaiye tarafından söndürülmüştü. Olayla ilgili kundaklamadan şüphelenen ekipler güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelme sonrası bir kişi Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs ardında terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. Şahsın sorgusu devam ediyor. - İSTANBUL
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