Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı
5 dakika önce
İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İstanbul Pendik
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:45 Kaynak: İHA
'teki Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.
(İHA)
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