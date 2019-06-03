Son Dakika Haberleri: Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

5 dakika önce

İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı, System.String[]
İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:45 Kaynak: İHA
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