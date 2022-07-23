AYDOS ORMANI'NDA DENETİM

SANCAKTEPE Aydos Ormanı'nda olası orman yangınlarını önlemek amacıyla denetim yapıldı. Denetimde ormana piknik ya da yürüyüş yapmak için gelenler, artan yangınlar nedeniyle uyarılarak bilgilendirildi.

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla il sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanlarında denetimler yapıldı. Denetim yapılan yerlerden biri de Sancaktepe'deki Aydos Ormanı'ydı. Sancaktepe Kaymakamlığı, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sancaktepe Belediyesi Zabıta Ekipleri ortaklaşa yaptığı denetimlerde, artan hava sıcaklıkları ve kasten ya da kusurlu davranışlar sonucunda meydana gelebilecek olası yangınlar nedeniyle piknik yapmaya gelenleri uyardı. Ayrıca ekipler, piknik yapan ailelerin yanına giderek yangınlar konusunda bilgilendirdi.

"GENELDE KURALLARA UYULUYOR"

Ailesiyle piknik yapmaya gelen Hakime Güner, "Orman yangınlarının artması nedeniyle bu tür denetimlerin yapılmasını olumlu buluyorum. Temiz hava için çocuklarla birlikte dışarıya çıktık. Her zaman gelmiyoruz. Hava çok sıcak. Bundan dolayı buraya geldik. Genelde kurallara uyuluyor. Bizim içinde keyifli geçiyor" dedi.

"ORMANLAR HEPİMİZİN" Arkadaşlarıyla piknik yapmaya gelen Engin erdem ise, "Bu denetimlerin sürekli olması lazım. Ormanlar hepimizin. Çevreyi temiz tutmamız lazım. Denetimler olduğunda güvence altında olduğumuzu hissediyoruz. Etrafa çöp atanları uyarıyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü: -------------------------Ekiplerin denetim yapması -Vatandaşların uyarılması ve bilgilendirilmesi -Röpler

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