AYDOS ORMANI'NDA HAVADAN DENETİM - Son Dakika

Orman yangınlarına karşı Aydos Ormanı'nda havadan ve karadan denetim yapıldı. Orman içerisine otomobille girdikleri tespit edilen 2 kişi de bölgeden uzaklaştırıldı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda dün karadan ve havadan denetim yaptı. Drone ile yapılan denetleme sırasında Aydos Ormanı içerisinde bulunan otomobil tespit edildi ve otomobilin olduğu noktaya ekip sevk edildi. Polisler, otomobil ile içindeki 2 kişiyi inceledi. Otomobilin sürücüsü Samet Gülaç'ın ehliyetinin olmadığı, ayrıca 0.33 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gerekli cezai işlem uygulandıktan sonra 2 kişi bölgeden uzaklaştırıldı. Ormanlardaki denetlemelere yönelik kontrollerin 24 saat kesintisiz devam edeceği belirtildi.