Aydos Ormanı'nda küçük çaplı yangın çıktı - Son Dakika

Aydos Ormanı'nda küçük çaplı yangın çıktı

Aydos Ormanı'nda yaklaşık 100 metrekarelik alanda yangın çıktı.

Aydos Ormanı'nda yaklaşık 100 metrekarelik alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Öte yandan mahalleli, yanan ormanlık alandan iki kişinin kaçtığını gördüklerini iddia etti. Kartal ilçesi sınırlarında Aydos Ormanı içerisinde saat 14.20 sıralarında yangın çıktı. Yolun yaklaşık 200 metre uzağındaki ormanlık alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 100 metrekarelik alanın yandığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili polis inceleme başlattı. Öte yandan ormanlık alanda havadan helikopterle denetimler sürüyor. Öte yandan çevrede oturan mahalleliler, ormanlık alandan iki kişinin kaçtığını gördüklerini iddia etti. Yangına tanık olan Şener Yetişli, "Balkonda oturuyordum, çay içiyordum. Alevleri görünce arkadaşımı aradım. "Koş markete haber ver itfaiye gelsin" dedim. Ondan sonra bayağı büyüdü. İki kişilerdi, birisinde beyaz tişört siyah pantolon vardı ötekini çözemedim. Yukarı doğru kaçtılar" dedi. (Furkan Çon/İHA)

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