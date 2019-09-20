Aydos Ormanı'nda kundaklama anı kameralara saniye saniye yansıdı.
2 saat önce
Aydos Ormanı'nda kundaklama anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:33 Kaynak: İHA
Aydos Ormanı'nda kundaklama anı kameralara saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL
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