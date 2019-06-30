Aydos Ormanı'nda yangın çıktı... Helikopterli müdahale havadan görüntülendi
48 dakika önce
Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:54 Kaynak: İHA
Aydos Ormanı'nda yangın çıktı... Helikopterli müdahale havadan görüntülendi
Yangın havadan görüntülendi
İSTANBUL - Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, söndürme ve soğutma çalışmalarına helikopterle havadan destek verildi.
Aydos Ormanında bugün saat 16: 00 sıralarında bilinmeyen nedenden yangın çıktı.Orman ekipleri karadan helikopter havadan müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Öte yandan helikopterin soğutma çalışmalarına havadan verdiği destek, İHA tarafından havadan görüntülendi.
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