Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - Son Dakika

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

6 saat önce

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi., System.String[]

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:27 Kaynak: İHA
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