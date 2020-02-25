Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - Son Dakika

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Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
6 saat önce
Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:27 Kaynak: İHA
Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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