Aydos Ormanı'nda yangının çıkış anı kamerada
1 saat önce
Aydos Ormanı'nda yangının çıkış anı kameradaİSTANBUL - Pendik Aydos Ormanı'nda dün çıkan yangının çıkış anı kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:39 Kaynak: İHA
Aydos Ormanı'nda yangının çıkış anı kamerada
İSTANBUL - Pendik Aydos Ormanı'nda dün çıkan yangının çıkış anı kameralara yansıdı. Görüntülerde Bir kişi yangının çıktığı yerde görülüyor,ardından uzaklaşıyor.
Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, bir kişi gözaltına alınmıştı. Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi yangının çıktığı yerde görülüyor .Alevlerin yükselmesinin ardından şahıs uzaklaşıyor.
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