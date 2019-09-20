Aydos Ormanı'nda yangının çıkış anı kamerada
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Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam çıkan yangının çıkış anı kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:40 Kaynak: İHA
Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam çıkan yangının çıkış anı kameralara yansıdı.
Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, 1 kişi gözaltına alınmıştı. Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin yangının çıktığı bölgede bulunduğu, alevlerin yükselmesinin ardından oradan uzaklaştığı görülüyor.
(İHA)
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