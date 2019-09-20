Son Dakika Haberleri: Aydos Ormanı'nda yangının çıkış anı kamerada
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Aydos Ormanı'nda yangının çıkış anı kamerada

2 saat önce

Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam çıkan yangının çıkış anı kameralara yansıdı.

Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam çıkan yangının çıkış anı kameralara yansıdı.

Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, 1 kişi gözaltına alınmıştı. Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin yangının çıktığı bölgede bulunduğu, alevlerin yükselmesinin ardından oradan uzaklaştığı görülüyor.

(İHA)

Aydos Ormanı'nda yangının çıkış anı kamerada

Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:40 Kaynak: İHA
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