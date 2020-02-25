Aydos Ormanı'nda yangının çıktığı alan havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydos Ormanı'nda yangının çıktığı alan havadan görüntülendi - Son Dakika

Aydos Ormanı'nda yangının çıktığı alan havadan görüntülendi

6 saat önce

Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alan drone ile havada görüntülendi.

Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangından ne kadar alanın etkilendiği henüz bilinmezken, itfaiyenin ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.

Öte yandan Aydos Ormanında yangının çıktığı alan drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

Aydos Ormanı'nda yangının çıktığı alan havadan görüntülendi

Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
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