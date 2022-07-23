Aydos Ormanı'nda yangınlara karşı denetim yapıldı - Son Dakika
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Aydos Ormanı'nda yangınlara karşı denetim yapıldı

23.07.2022 14:45
Aydos Ormanı'nda yangınlara karşı denetim yapıldı

İstanbul Sancaktepe'de Aydos Ormanı ve piknik alanında orman yangınlarına karşı denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Sancaktepe'de Aydos Ormanı ve piknik alanında orman yangınlarına karşı denetim gerçekleştirildi.

Valiliğin, ülke genelinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle aldığı karar üzerine kentteki ağaçlık alanlar, piknik ve mesire yerlerindeki denetimler sürüyor.

Hava sıcaklıklarında görülen artışlar üzerine ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliği yoğunlaşırken, Sancaktepe Kaymakamlığı koordinesinde ilçe emniyet müdürlüğü ve Sancaktepe Belediyesi zabıta ekiplerince Aydos Ormanı'nda denetim yapıldı.

Denetimde, mesire alanlarında piknik yapan vatandaşlarla sohbet eden ekipler, vatandaşları orman yangınları konusunda bilgilendirerek, ateş yakılmaması uyarısında bulundu. Vatandaşlar, ateşsiz piknik yapılabilecekleri, spor ve yürüyüş faaliyetlerinde bulunabilecekleri konusunda bilgilendirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Aydos Ormanı, Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydos Ormanı'nda yangınlara karşı denetim yapıldı - Son Dakika

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