Son Dakika Haberleri: Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı
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Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı

1 saat önce

Aydos Ormanları'nın Pendik ilçesi sınırlarında bulunan bölümünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı, System.String[]
Aydos Ormanları'nın Pendik ilçesi sınırlarında bulunan bölümünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri araçların engebeli arazide ilerleyememesi nedeniyle hortumları uzatarak yangına müdahale etti.

Yangın, Aydos Ormanları'nın Pendik'teki bölümünde bugün saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler bir bölümü sararken, vatandaşlar bağırarak itfaiyeyi olay yerine çağırdı. Arazinin engebeli olması nedeniyle itfaiye aracı alevlerin olduğu bölüme çıkmakta zorlandı. Hortumlarla yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.Ormanda küçük bir bölüm yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Vatandaşlar ise yangını dumanla fark ettiklerini, ardından ormanı sardığını söyledi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:12 Kaynak: İHA
İtfaiye, Pendik, 3. Sayfa
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