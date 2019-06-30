Son Dakika Haberleri: Aydos Ormanı'ndaki yangına helikopterle müdahale edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aydos Ormanı'ndaki yangına helikopterle müdahale edildi

1 saat önce

Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aydos Ormanı'ndaki yangına helikopterle müdahale edildi, System.String[]
Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, söndürme ve soğutma çalışmalarına helikopterle havadan destek verildi.

Aydos Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Orman ekipleri karadan helikopter havadan müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan, helikopterin soğutma çalışmalarına havadan verdiği destek, İHA tarafından havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:02 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Datça'daki yangında sabotaj şüphesi! Cami imamı yardım çağrısı yaptı Datça'da yangının oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı İstanbul Hasdal'da orman yangını Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 19:52:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydos Ormanı'ndaki yangına helikopterle müdahale edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]