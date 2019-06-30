Aydos Ormanı'ndaki yangına helikopterle müdahale edildi
1 saat önce
Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, söndürme ve soğutma çalışmalarına helikopterle havadan destek verildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:02 Kaynak: İHA
Aydos Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Orman ekipleri karadan helikopter havadan müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Öte yandan, helikopterin soğutma çalışmalarına havadan verdiği destek, İHA tarafından havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Datça'daki yangında sabotaj şüphesi! Cami imamı yardım çağrısı yaptı
Datça'da yangının oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul Hasdal'da orman yangını
Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın