AYDOS ORMANI'NDAKİ YANGINLA İLGİLİ KEŞİF YAPILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel AYDOS ORMANI'NDAKİ YANGINLA İLGİLİ KEŞİF YAPILDI - Son Dakika

AYDOS ORMANI'NDAKİ YANGINLA İLGİLİ KEŞİF YAPILDI

6 saat önce

PENDİK'te Aydos Ormanları'nda kundaklama sonucu çıktığı belirtilen yangınla ilgili keşif yapıldı.

AYDOS ORMANI'NDAKİ YANGINLA İLGİLİ KEŞİF YAPILDI, System.String[]

PENDİK'te Aydos Ormanları'nda kundaklama sonucu çıktığı belirtilen yangınla ilgili keşif yapıldı.

Keşfe, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleri ile Aydos Ormanı'ndaki yangını PKK terör örgütü adına çıkardığı iddiasıyla tutuklanan sanık Yakup Akman'ın avukatı katıldı. Keşif sırasında polis geniş güvenlik aldı. Yaklaşık 1 saat süren keşfin ardından mahkeme heyeti bölgeden ayrıldı. Yakup Akman, 19 Eylül 2019'da yangınla ilgili  gözaltına alınmış, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla da tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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Keşiften görüntü

Olay günü çekilen görüntüler


İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:18 Kaynak: DHA
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