Aydos ormanı'ndaki yangınla ilgili keşif yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydos ormanı'ndaki yangınla ilgili keşif yapıldı - Son Dakika

Aydos ormanı'ndaki yangınla ilgili keşif yapıldı

6 saat önce

PENDİK'te Aydos Ormanları'nda kundaklama sonucu çıktığı belirtilen yangınla ilgili keşif yapıldı.

PENDİK'te Aydos Ormanları'nda kundaklama sonucu çıktığı belirtilen yangınla ilgili keşif yapıldı.

Keşfe, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleri ile Aydos Ormanı'ndaki yangını PKK terör örgütü adına çıkardığı iddiasıyla tutuklanan sanık Yakup Akman'ın avukatı katıldı. Keşif sırasında polis geniş güvenlik aldı. Yaklaşık 1 saat süren keşfin ardından mahkeme heyeti bölgeden ayrıldı. Yakup Akman, 19 Eylül 2019'da yangınla ilgili gözaltına alınmış, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla da tutuklanmıştı.

Aydos ormanı'ndaki yangınla ilgili keşif yapıldı

İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:59 Kaynak: DHA
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