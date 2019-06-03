Aydos Ormanı'ndan alevler yükseliyor
1 saat önce
Aydos Ormanı'ndan alevler yükseliyorİSTANBUL - Pendik'teki Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:14 Kaynak: İHA
Aydos Ormanı'ndan alevler yükseliyor
İSTANBUL - Pendik
'teki Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Ormanda alevler yükselirken, itfaiye yangına müdahale etmeye çalışıyor.
Yangın bugün saat 15: 30 sıralarında Aydos Ormanı'nın Pendik Ertuğrul Gazi
Mahallesi Semerkant Bulvarı'nın arkasında bulunan bölümünde bilinmeyen bir nedenden çıktı. Ormanın içinde çıkan yangında alevler bazı bölümleri sardı. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ederken, söndürme çalışmaları devam ediyor.
Aydos Ormanı'nda yangın
Döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru: 25 el ateş edildi!
Barışma teklifini reddeden eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı
Zonguldak'da vahşet! Sokak ortasında kavga ettiği kişinin boğazını kesti