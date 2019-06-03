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Aydos Ormanı'ndan alevler yükseliyor

1 saat önce

Aydos Ormanı'ndan alevler yükseliyorİSTANBUL - Pendik'teki Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Aydos Ormanı'ndan alevler yükseliyor
İSTANBUL - Pendik'teki Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Ormanda alevler yükselirken, itfaiye yangına müdahale etmeye çalışıyor.
Yangın bugün saat 15: 30 sıralarında Aydos Ormanı'nın Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Semerkant Bulvarı'nın arkasında bulunan bölümünde bilinmeyen bir nedenden çıktı. Ormanın içinde çıkan yangında alevler bazı bölümleri sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, söndürme çalışmaları devam ediyor.
Aydos Ormanı'ndan alevler yükseliyor
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:14 Kaynak: İHA
İtfaiye, Pendik, 3. Sayfa
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