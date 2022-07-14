Aydos Ormanı'nın Sultanbeyli ilçesi sınırlarında kalan kısmının iki farklı noktasında saat 15.00 sıralarında küçük çaplı yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri, yangına ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Aydos Ormanı, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydos Ormanı'nın iki farklı noktasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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