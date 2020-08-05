- Aydos Ormanında çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

- Aydos Ormanında çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangınla ilgili Kemal G. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın aklen malul olduğu ve çöpleri yakmak isterken yangına sebep olduğu anlaşıldı.

Pendik Aydos Ormanı'nda saat 11.15 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin, yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerinde gördü tanıklarının ifadesi doğrultusunda Kemal G. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın aklen malul olduğu ve çöpleri yakmak isterken yangına sebep olduğu anlaşıldı. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.