Aydos Ormanında yangın
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Aydos Ormanında yangınİSTANBULPendik'te Aydos Ormanında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:17 Kaynak: İHA
Aydos Ormanında yangın
İSTANBULPendik'te Aydos Ormanında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi Meteoroloji'den "Kimyasal yağacak" iddiasına açıklama geldi Aydos Ormanı'nda yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı İstanbul'da düğün konvoyunda terör estiren magandalar yakalandı