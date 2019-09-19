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Aydos Ormanında yangın

1 saat önce

Aydos Ormanında yangınİSTANBULPendik'te Aydos Ormanında yangın çıktı.

Aydos Ormanında yangın

İSTANBULPendik'te Aydos Ormanında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Aydos Ormanında yangın

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:17 Kaynak: İHA
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