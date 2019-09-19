Son Dakika Haberleri: Aydos ormanında yangın
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Aydos ormanında yangın

1 saat önce

Pendik Aydos Ormanında iddiaya göre kundaklama sonucu yangın çıktı.

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Pendik Aydos Ormanında iddiaya göre kundaklama sonucu yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, polis güvenlik kamera görüntülerini inceliyor.


Aydos Ormanında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere ilk önce orman ekipleri, ardından itfaiye müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, polis kundaklama sonucu yangının çıktığı ihtimali üzerinde duruyor. - İSTANBUL

Pendik, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:26 Kaynak: İHA
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