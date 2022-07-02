Aydos'taki gölet sivrisineklere karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydos'taki gölet sivrisineklere karşı dezenfekte edildi

02.07.2022 15:22
Aydos'taki gölet sivrisineklere karşı dezenfekte edildi

Sancaktepe Belediyesi Veteriner İşleri Şefliğine bağlı ekipler vektör özelliği taşıyan ve insanlara hastalık bulaştırabilen sivrisinek ve karasinek gibi canlılara yönelik ilaçlama çalışmalarına yaz ayının gelmesiyle başladı.

Sancaktepe Belediyesi Veteriner İşleri Şefliğine bağlı ekipler vektör özelliği taşıyan ve insanlara hastalık bulaştırabilen sivrisinek ve karasinek gibi canlılara yönelik ilaçlama çalışmalarına yaz ayının gelmesiyle başladı. Aydos ormanı bölgesindeki gölet karada ve suda gidebilme özelliğine sahip amfibik araç ve havada etkili biodoren ile dezenfekte edildi.

Vektörlerle 4 mevsim mücadele edilebilen ekipmanlar ile park ve bahçelerden su kanallarına, rögarlardan derelere kadar üreme ve yaşam alanlarını kontrol altında tutma özelliğine sahip. Biodrone ile havadan, amfibik araçla engebeli arazi ve derelerde, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen ürünler kullanılacak. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün çalışmaları yerinde takip etti. Döğücü, amfibik araç ile gölete girerek dezenfekte işlemini inceledi.

Çalışmalara ilişkin konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Vektörlerle mücadelemiz yıl boyunca 10 araç ve 22 personelle devam ediyor. Yine ilçemiz genelinde yaptığımız belirlemede sivrisinek üreme alanları tespit edildi. Bu tespit edilen alanlara müdahaleler yapılmaya devam ediliyor. 19 mahallemizde gece gündüz ilaçlamalarımız devam ediyor" dedi.

7 BİNİN ÜZERİNDE ÜREME ALANI TESPİT ETTİK

İlçe genelinde 7 binin üzerinde sivrisinek üreme alanı tespit edildiğini belirten Döğücü, "Bu alanlar su bidonları, su birikintileri, derler ve havuzlar gibi tespit ettiğimiz alanları biyolojik ürünlerle düzenli şekilde müdahaleler yapılmaya devam ediliyor.19 mahallemizde her gece ilaçlamalarımıza devam ediyoruz. Araç ve personelin ulaşamadığı yerlerde ise amfibik ve insansız hava araçlarıyla belirli periyotlarla biyolojik ürünlerle de mücadelemiz sürdürülmektedir. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerle doğrultusunda da oralara da gerekli müdahaleler de yapılmakta" diye lkonuştu.


YORUMLAR
500
Schneider Electric Türkiye ve FullCharger'dan işbirliği Schneider Electric Türkiye ve FullCharger'dan işbirliği Bakan Soylu selin vurduğu Batı Karadeniz'deki son durumu bu sözlerle anlattı: Tablo gün geçtikçe ağırlaşıyor Bakan Soylu selin vurduğu Batı Karadeniz'deki son durumu bu sözlerle anlattı: Tablo gün geçtikçe ağırlaşıyor
Kaynak: DHA

Sancaktepe, Tragger, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydos'taki gölet sivrisineklere karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:21 Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı
15:10 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı
15:02 LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması geldi: Sistemsel bir hata yüzünden böyle oldu
14:56 Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var
14:46 Survivor fan hesabının "Faturalarınızı ben ödeyeceğim" tuzağına düşen kullanıcılar yardım bekliyor!
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
14:27 Pazartesi günü haziran enflasyonu açıklanacak! Memur ve emeklinin zam oranları netleşecek! İşte tahmini zam oranları
14:12 Ümit Özdağ'dan HDP'ye göz kırpan Nihat Doğan'a ağır gönderme: HDP'ye geçmiş olsun
13:52 Özge Ulusoy kural bozdu! Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı: Diğer yarım
13:12 Karim Benzema'nın tatilindeki fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Oyuncunun yeni sevgilisi sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 15:31:52. #1.11#
SON DAKİKA: Aydos'taki gölet sivrisineklere karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement