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Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı - Son Dakika

Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı

08.02.2022 10:38

Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı İstanbul'un yüksek kesimlerinden olan Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı.

Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı

İSTANBUL - İstanbul'un yüksek kesimlerinden olan Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı. Aydos tepesine kar yağışı etkili olurken, ilçe merkezlerinde yağmurun etkili olduğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan turuncu uyarıların ardından İstanbul'da ilçe merkezlerinde sağanak yağış etkili olurken Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Tepesi'nde ise kar yağışı başladı. Kar yağışıyla beraber ormanlık alanda ağaçların ve Aydos tepesine yakın yerleşim alanlarda evlerin çatıları karla kaplanmaya başladı.

Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı
Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı
Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı

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Aydos Tepesi, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı - Son Dakika


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